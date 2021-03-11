11 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП, метель, пробка, (2021) | Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области из-за метели "скорая помощь" не смогла проехать к пострадавшему в ДТП мужчине

В Челябинской области спасатели километр несли пострадавшего в ДТП мужчину до автомобиля "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области, авария произошла на автодороге Карталы – посёлок Сухореченский. В условиях снегопада и плохой видимости столкнулись ВАЗ-2110 и Рено Каптюр.

До прибытия спасателей очевидцы вынесли пострадавшего водителя отечественного автомобиля, а местный фельдшер оказала ему первую помощь. У мужчины были серьезные травмы и сильное кровотечение, ему была нужна срочная госпитализация. Однако из-за метели машина "скорой помощи" не могла проехать к месту ДТП.

ДТП, метель,(2021)|Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

"Спасатели Локомотивного отряда, прибыв на место происшествия, произвели разведку места ДТП, отключили сильно искрившие аккумуляторы в разбитых автомобилях и на носилках, через перемёты эвакуировали раненного до машины СМП, которая из-за сугробов остановилась в километре от места ДТП", - рассказали в пресс-центре.

Во время ликвидации ДТП на дороге образовался затор из десяти машин, которые быстро занесло снегом.

ДТП, метель, пробка,(2021)|Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

"При помощи самих водителей, лопат и подоспевшего на помощь трактора весь транспорт освободили из снежного плена. Ни один автомобиль не был оставлен на дороге, всех развернули в Карталы пережидать непогоду в более безопасном месте", - отметили в поисково-спасательной службе.

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В Челябинской области из-за метели "скорая помощь" не смогла проехать к пострадавшему в ДТП мужчине

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Теги: скорая помощь, ДТП, авария, водитель, метель, непогода,



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