Свердловские власти создадут специальный орган по КТР. А общественное обсуждение - "лишнее"

В Свердловской области появится специальный орган, который займется разработкой критериев для последующего расселения жилых домов. Об этом на круглом столе по обсуждению законопроекта о комплексном развитии территорий рассказал председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.

"Рассмотрели законопроект. Законодательная инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Правительство будет определять порядок комплексного развития территорий. Будут определены критерии. Будет создан полномочный орган, который будет этим заниматься", - отметил он.

Также политик заявил, что не считает обязательным общественное обсуждение законопроекта. Уже весной будут определены пилотные территории, где пройдет КТР.

Для того, чтобы в будущем закон заработал, должны быть приняты девять обязательных нормативных актов. Доработать базу пообещали к 3 кварталу 2021 года.

Напомним, что ряд депутатов и экспертов уже назвали законопроект социально взрывоопасным. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, однако развязывает руки властям в вопросе "реновации" и усложняет жителям возможность бороться за свои права в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома.