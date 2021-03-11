Свердловские власти создадут специальный орган по КТР. А общественное обсуждение - "лишнее"

11 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
строительство новостройка снос ветхое жилье (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти создадут специальный орган по КТР. А общественное обсуждение - "лишнее"

В Свердловской области появится специальный орган, который займется разработкой критериев для последующего расселения жилых домов. Об этом на круглом столе по обсуждению законопроекта о комплексном развитии территорий рассказал председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.

"Рассмотрели законопроект. Законодательная инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Правительство будет определять порядок комплексного развития территорий. Будут определены критерии. Будет создан полномочный орган, который будет этим заниматься", - отметил он.

Также политик заявил, что не считает обязательным общественное обсуждение законопроекта. Уже весной будут определены пилотные территории, где пройдет КТР.

Для того, чтобы в будущем закон заработал, должны быть приняты девять обязательных нормативных актов. Доработать базу пообещали к 3 кварталу 2021 года.

Напомним, что ряд депутатов и экспертов уже назвали законопроект социально взрывоопасным. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, однако развязывает руки властям в вопросе "реновации" и усложняет жителям возможность бороться за свои права в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские власти создадут специальный орган по КТР. А общественное обсуждение - "лишнее"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: застройка, закон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.03.2021 10:56 Мск Названы первые районы в Екатеринбурге, которые может затронуть "реновация"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2021 16:29 Мск Кто в доме хозяин? Основные положения проекта о расселении жилых домов
Ранее 09.03.2021 12:45 Мск Закон о комплексной застройке одобрен свердловскими депутатами на заседании комитета
Ранее 04.03.2021 09:14 Мск Свердловский кабмин одобрил законопроект о комплексной застройке
Ранее 02.03.2021 10:13 Мск Реновация в Свердловской области начнется с двух- и трехэтажных домов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети