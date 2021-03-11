В уличном туалете главы минздрава Республики Алтай нашли почти шесть миллионов рублей

Почти 6 миллионов рублей нашли под досками уличного туалета у главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, об этом сообщил источник РИА Новости.

По его данным, обыск проходил в микрорайоне с частными особняками "Березовая роща" и Майме, на участке Коваленко.

Около 5,8 миллиона рублей нашли в тайнике в разноцветном полимерном пакете, рассказал источник.

При этом ранее сообщалось, что Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются во взятках на 4,6 млн рублей. Об их задержании стало известно 10 марта.

По предварительным данным, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки.

Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования.