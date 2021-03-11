11 Марта 2021
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Источники пополнения ФНБ в 2021 году исчерпаны – Счетная палата

Надежды правительства на то, что в 2021 году удастся пополнить Фонд национального благосостояния, пока не оправдываются, хотя нефть и стоит выше прогноза. Счетная палата сообщила, что источники пополнения ФНБ в текущем году исчерпаны.

Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, но в минувшем году они были недополученными. Все, чем можно было пополнять фонд, израсходовано на финансирование дефицита федерального бюджета, а также на софинансирование пенсионных накоплений, отмечает РБК.

В прошлом году дополнительные нефтегазовые доходы формировались в январе-марте и составили 570 млрд руб. А объем проданной валюты в августе превысил 646 млрд руб. То есть к концу лета прошлого года на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств.

Нет возможности пополнить ФНБ и из средств, получаемых в виде дохода от активов ФНБ – до 2024 года эти деньги будут направляться в федеральный бюджет.

Таким образом, как отмечают в СП, источников пополнения ФНБ в текущем году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в следующем году.

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Источники пополнения ФНБ в 2021 году исчерпаны – Счетная палата

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Теги: фнб, пополнение, нефтегазовые доходы, сверхдоходы, дефицит бюджета



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