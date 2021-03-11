В Австрии зафиксированы десятки смертей сразу после вакцинации

11 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
австрия зальцбург (2006) | Фото: Накануне.ru

В Австрии зафиксированы десятки смертей сразу после вакцинации

В Австрии с начала кампании по вакцинации более 40 человек умерли сразу после прививки. Об этом сообщает Федеральное управление по безопасности в сфере здравоохранения.
Читайте также:

Все смерти произошли от вакцин Pfizer-BioNTech. При этом, как обычно, было найдено, что люди чем-то болели, и смерти списали на эти болезни. Притом что то же самое в случае с коронавирусом на болезни не списывают, а считают, что люди умирают именно от вируса.

Всего было зарегистрировано почти 7 тыс. сообщений о побочных эффектах после прививок. Наибольшая доля приходится на AstraZeneca.

На днях в Австрии остановили использование партии вакцины AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой. Причинной связи, естественно, не обнаружили, но 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.

Сейчас число смертей выросло до 43.

Как сообщалось, председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) австрийка Криста Виртумер-Хохе сравнила "Спутник V" с русской рулеткой. Хотя в самой Австрии десятки человек умерли сразу после вакцинации, и она не может этого не знать. На это указал сенатор Алексей Пушков.

"Глава ЕМА не в курсе всего этого? Или с завистью и раздражением никак не может совладать?" - возмутился Пушков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Австрии зафиксированы десятки смертей сразу после вакцинации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, Австрия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети