В Австрии зафиксированы десятки смертей сразу после вакцинации

В Австрии с начала кампании по вакцинации более 40 человек умерли сразу после прививки. Об этом сообщает Федеральное управление по безопасности в сфере здравоохранения.

Все смерти произошли от вакцин Pfizer-BioNTech. При этом, как обычно, было найдено, что люди чем-то болели, и смерти списали на эти болезни. Притом что то же самое в случае с коронавирусом на болезни не списывают, а считают, что люди умирают именно от вируса.

Всего было зарегистрировано почти 7 тыс. сообщений о побочных эффектах после прививок. Наибольшая доля приходится на AstraZeneca.

На днях в Австрии остановили использование партии вакцины AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой. Причинной связи, естественно, не обнаружили, но 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.

Сейчас число смертей выросло до 43.

Как сообщалось, председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) австрийка Криста Виртумер-Хохе сравнила "Спутник V" с русской рулеткой. Хотя в самой Австрии десятки человек умерли сразу после вакцинации, и она не может этого не знать. На это указал сенатор Алексей Пушков.

"Глава ЕМА не в курсе всего этого? Или с завистью и раздражением никак не может совладать?" - возмутился Пушков.