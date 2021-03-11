На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 142 человек

В Челябинской области за сутки у 142 человек подтвержден COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 53 тыс. 910 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 104 заболевших. За сутки выписаны 158 человек, всего в регионе выздоровели 46 тыс. 605 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек, из них семь от коронавируса. Еще у одного человека COVID-19 был сопутствующим заболеванием.