В ближайшие три года в Сургутском районе будут созданы молодежные резиденции

В Сургутском районе в ближайшие три года создадут молодежные резиденции. В администрации района сообщили Накануне.RU локации будущих молодежных площадок.

Так, уже в этом году молодежные резиденции появятся в школе поселка Высокий Мыс. На оснащение клуба выделят 6 млн руб. В Локосово на перепрофилирование второго этажа детского сада "Рябинка" - 12 млн руб. На переоборудование здания бывшего магазина в Руссинской - 6 млн руб., в Угуте такая же сумма направлена на оснащение местной библиотеки.

В следующем году новые молодежные центры построят в Лямина и Сытомино. На строительство каждого центра будет выделено по 40 млн руб.

В 2023 г. новые молодежные центры за 40 млн руб. будут построены в Ульт-Ягун и Руссинской.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой утвердил укомплектование резиденций. Они будут оснащены по единому стандарту: закуплены столы и стулья, шкафы, стеллажи, мягкая мебель, кофе-машины, аппараты со снеками и куллеры, светильники. В общем, все, что нужно для удобства активистов.

В каждой резиденции будет располагаться: коворкинг-зона (с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем, настольным футболом и тд); зона медиа (телевизоры, акустические системы, микрофоны, интерактивные доски, студийный свет, веб-камеры); кибер-зона (с игровыми компьютерами, консолями Play Staition 5, наушниками, VR гарнитурой и тд).

"Необходимо, чтобы у наших подростков была возможность и место, где они смогут заниматься робототехникой, играть на музыкальных инструментах, собираться с друзьями, чтобы поиграть в настольные и компьютерные игры, одним словом, с пользой проводить время", – прокомментировал Андрей Трубецкой.

Также отдельные поселения получат установки гидропоники, комплекты для занятий робототехникой, лазертаг и пейнтбол. В Локосово, Ульт-Ягуне, Сытомино, Лямина, Русскинской и Угуте обустроят еще и зоны творческой деятельности: там будут синтезаторы, бас-гитары и караоке-системы.

Создавать резиденции будут в рамках национального проекта "Образование". Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкин отметила, что молодежные центры будут оснащены кадрами, которые уже сегодня есть в штатном расписании районного молодежного центра.