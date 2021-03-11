Сотрудники "Транснефть – Сибирь" получили награды за ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске

Сотрудникам "Транснефть - Сибирь" вручили ведомственные и корпоративные награды за производственные достижения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

Награждение в связи с действием "ковидных" ограничительных мер было перенесено с осени прошлого года на текущий год. Участие в мероприятии принял гендиректор предприятия Виктор Бронников. Он поблагодарил коллектив за успешное выполнение задач по обеспечению бесперебойной и эффективной транспортировки нефти.

"Выражаю коллективу благодарность за работу в 2020 году.В условиях распространения коронавирусной инфекции мы были вынуждены перестроить графики работы, в том числе в автономном режиме была организована работа диспетчерских служб. Но мы справились с поставленными задачами. Желаю всем новых производственных успехов", – отметил он.

20 работников предприятия были награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах ТЭК" по приказу Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. Награды сотрудники получили в связи с успешным завершением работ по устранению последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

По приказу Минэнерго РФ, 32 работника "Транснефть – Сибирь" награждены за работу в период действий ограничительных мер из-за коронавируса. Из них Почетной грамотой Минэнерго РФ отмечены 10 человек, остальные поощрены Благодарностью Минэнерго РФ.

Корпоративными наградами"Транснефть" отмечены 35 сотрудников, "Транснефть – Сибирь" – 263 работника. Звание "Почетный нефтяник" присвоено начальнику Тобольского управления магистральных нефтепроводов Андрею Ходосевичу.

Всего награды получили 517 человек. Из них ведомственными отмечены 125 человек, корпоративными – 298 человек. Почетные грамоты и Благодарности региональных и муниципальных органов власти получили 94 человека.