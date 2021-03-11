"Мы выживали, как могли". Глава Тюменской области открыл "экономические" "Губернаторские чтения"

Глава Тюменской области Александр Моор, открывая "экономические" "Губернаторские чтения", сообщил, что эту тему специально не брали довольно долго, потому что во время коронавируса обсуждение экономики было бы гаданием на кофейной гуще, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Больше года мы не говорили на "Губернаторских чтениях" про экономику. Это было осознанное решение – в эпоху коронавируса это было бы гаданием на кофейной гуще. В каких-то моментах речь шла о выживании. Но мы выстояли, и надо ставить вопрос о посткризисном восстановлении, о выборе модели. Модели не воздушного замка, а проекта, который был бы привязан к реальности", - сказал Моор.

Поиск человека, совету которого можно было бы доверять, привёл руководство области к заведующему лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрию Белоусову. Он представит доклад "Российская экономика в наступающем десятилетии: риски, возможности и сценарии развития".

"Никакого восстановления экономики не будет, и это хорошо. Его нельзя допустить – в изменившемся мире надо не восстанавливать старое, а создавать новое. Возврат к докоронавирусной экономике равен поражению", - сказал модератор "чтений" доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.