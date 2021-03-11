"Мы выживали, как могли". Глава Тюменской области открыл "экономические" "Губернаторские чтения"

11 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы выживали, как могли". Глава Тюменской области открыл "экономические" "Губернаторские чтения"

Глава Тюменской области Александр Моор, открывая "экономические" "Губернаторские чтения", сообщил, что эту тему специально не брали довольно долго, потому что во время коронавируса обсуждение экономики было бы гаданием на кофейной гуще, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Больше года мы не говорили на "Губернаторских чтениях" про экономику. Это было осознанное решение – в эпоху коронавируса это было бы гаданием на кофейной гуще. В каких-то моментах речь шла о выживании. Но мы выстояли, и надо ставить вопрос о посткризисном восстановлении, о выборе модели. Модели не воздушного замка, а проекта, который был бы привязан к реальности", - сказал Моор.

Поиск человека, совету которого можно было бы доверять, привёл руководство области к заведующему лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрию Белоусову. Он представит доклад "Российская экономика в наступающем десятилетии: риски, возможности и сценарии развития".

"Никакого восстановления экономики не будет, и это хорошо. Его нельзя допустить – в изменившемся мире надо не восстанавливать старое, а создавать новое. Возврат к докоронавирусной экономике равен поражению", - сказал модератор "чтений" доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мы выживали, как могли". Глава Тюменской области открыл "экономические" "Губернаторские чтения"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Святослав Каспэ, Александр Моор, Дмитрий Белоусов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети