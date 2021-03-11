На Южном Урале возбуждено уголовное дело о хищении 1,3 млн рублей при строительстве очистных сооружений

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении муниципального контракта на строительство очистных сооружений канализации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки КСП региона. Контракт на строительство четвертой очереди городских очистных сооружений канализации был заключен между управлением имущественных отношений городского округа и ЗАО "СПИНОКС". В 2017-2018 гг. организация представили акты, содержащие сведения о наличии материалов и выполненных работ, которые фактически на объекте отсутствовали.

В результате подрядчик получил свыше 1,3 млн руб.

В отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея.