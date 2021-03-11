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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Против отца сестер Хачатурян возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Об этом РИА Новости сообщил адвокат.

По его данным, дело возбуждено по части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и 117 "Истязание".

Речь идет о сексуальном и другом насилии в отношении дочерей Хачатуряна. Ранее следствие отказалось переквалифицировать действия сестер на самооборону.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

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Против отца сестер Хачатурян возбуждено уголовное дело

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Теги: михаил хачатурян, сестры хачатурян



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