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Общество За рубежом
президент Чехии Милош Земан (2017) | Фото: russiansin.cz

Президент Чехии: Люди умирают из-за отказа Минздрава от российской вакцины

Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения и директора Государственного института по контролю за лекарствами в том, что из-за их упрямства и отказа от российской вакцины из-за коронавируса умирают люди. Об этом он заявил в интервью ParlamentníListy.cz.

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По словам Земана, есть положительные сдвиги в вопросе возможной закупки российской вакцины, но есть два главных препятствия - министр здравоохранения Ян Блатны и директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова.

Он отметил, что Италия купила "Спутник V" и собирается построить у себя завод по его производству. А вот Чехия прервала вакцинацию из-за отсутствия вакцин.

"Эти двое виновны в том, что наши люди будут продолжать бессмысленно умирать. В то время как число погибших уже подскочило до двухсот в сутки. Поэтому они, я хочу публично и громко об этом заявить, несут полную ответственность за эти смерти", - сказал президент Чехии.

Он добавил, что Блатны против российской вакцины из-за отсутствия разрешения от EMA (European Medicines Agency). А оно может затянуться на 200-300 дней, что недопустимо медленно. То есть "ЕМА увеличивает свою значимость, но ценой ненужных человеческих жертв". Власти Венгрии, например, договорились о поставке китайской вакцины в обход ЕМА.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что не откажется от российской вакцины только потому, что она изготовлена в России.

Ситуация с коронавирусом в Чехии сохраняется сложной. До сентябре там была минимальная заболеваемость, то есть страну миновала весенний вал, когда в странах Западной Европы была очень высокая смертность. Затем она начала расти, после чего произошел большой спад. В январе был достигнут новый пик, и снова произошел значительный спад. К началу марта число положительных тестов в третий раз достигло прежних двух максимумов - 12 тыс. в сутки. Примерно такая же динамика по смертности, только более сглаженная и с небольшим сдвигом по времени. Сейчас в сутки регистрируется почти 200 смертей.

Население Чехии составляет 10 млн человек. Это эквивалентно тому, как если бы в России положительных тестов было 160 тыс. в сутки, а смертей - почти 3 тыс., то есть примерно в 10 раз больше. Чехия на первых местах в мире по числу положительных тестов - они были получены у 13% населения страны. То же самое касается смертности - там умер каждый пятисотый.

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Президент Чехии: Люди умирают из-за отказа Минздрава от российской вакцины

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, Чехия, Милош Земан



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