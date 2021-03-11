Экс-мэра Якутска Авксентьеву "сватают" кандидатом в депутаты Госдумы от "Новых людей"

Слухи о том, что партия "Новые люди" основателя Faberlic Алексея Нечаева ведет переговоры с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой на предмет выдвижения в депутаты Госдумы на предстоящих сентябрьских выборах, вызвали сомнения у многих экспертов.

Напомним, о существовании таких переговоров написали несколько СМИ, например, "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

"Выдвижение Авксентьевой от "Новых людей" - странная комбинация. Экс-мэр Якутска ушла с должности под давлением силовиков, легко отделавшись. Ее дальнейший "слив" под "ЕР" с поддержкой своего бывшего зама, кандидата-единоросса Евгения Григорьева во многом оттолкнул от нее прежний электорат, видевший в Авксентьевой символ борьбы с режимом. Поэтому экс-мэр хромая утка. Да и у "Новых людей" слабое представительство на Дальнем Востоке и нулевой рейтинг партии. К тому же Нечаев на постоянном контакте с АП [администрацией президента] и кто там ему согласует выдвижение Авксентьевой? Ну, если только с целью управляемо потопить ее", - пишет политолог Илья Гращенков.

Напомним, после ухода с поста мэра города из-за состояния здоровья Авксентьева поддержала Григорьева, обозначив его как своего преемника.