Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо

Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по поводу Йоханнеса Клебо, дисквалифицированного по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, что на финишной прямой масс-старта на 50 км произошло столкновение российского спортсмена Александр Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у россиянина сломалась палка. Клебо пришел первым, вторым - его соотечественник Эмиль Иверсен, а Большунов стал лишь третьим. Судьи приняли решение о дисквалификации Клебо, и "золото" получил Иверсен, Большунову досталось "серебро".

9 марта стало известно, что Норвегия подала официальную апелляцию в FIS. Жалобу должны были рассмотреть в течение 3-х суток. Накануне сам Клебо сообщил в социальной сети "инстаграм", что попросил федерацию отозвать апелляцию.

"Я всегда буду верить, что не сделал ничего плохого, и что я никому не препятствовал. Но теперь я покончил с этим делом, и мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира", - написал Клебо.