Вице-премьер Абрамченко рассказала, на что пойдут миллиарды "Норникеля"

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, курирующая экологию, рассказала, куда пойдет рекордная компенсация ущерба в размере 146 млрд руб., выплаченная в казну "Норникелем" за аварию в Норильске.

"Куда пойдут эти деньги? На оздоровление экологической ситуации. Прежде всего, в городе и регионе. Уже начали готовить в Правительстве детальные предложения по использованию средств. Скоро представим на утверждение", - написала Абрамченко в Instagram.

Она добавила, что на будущее важно работать на предупреждение аварий, а не на "разбор полетов".

"Ключевое — это своевременная модернизация производств, применение наилучших доступных технологий, безукоризненное выполнение природоохранного законодательства", - добавила вице-премьер.

Напомним, большая часть суммы – 145 млрд руб. – поступят в федеральный бюджет в качестве компенсации за загрязнение водных объектов. Остальное – компенсация за загрязнение почв – в бюджет Норильска.