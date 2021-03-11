Клубы Месси и Роналду вылетели в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов

Завершились первые четыре матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов UEFA.

"Барселона" вместе с Лионелем Месси покидает турнир на данной стадии. "Сине-гранатовые" после разгромного домашнего поражения (1:4) в гостях против французского "ПСЖ" довольствовались лишь ничьей. Килиан Мбаппе и Лионель Месси обменялись мячами в первом тайме, а встреча так и завершилась - 1:1.

В другом матче дня "Ливерпуль" обыграл дома "Лейпциг" со счётом 2:0. Голы Садио Мане и Мохамеда Салаха укрепили преимущество англичан по сумме двух встреч (первая игра завершилась с аналогичным счётом в пользу "красных").

Напомним, что днём ранее выход в 1/4 финала обеспечила себе дортмундская "Боруссия", переигравшая испанскую "Севилью". А туринский "Ювентус" вместе с Криштиану Роналду покинули турнир, проиграв по сумме двух встреч "Порту". Таким образом, одни из лучших футболистов планеты последних десяти лет, Месси и Роналду, вылетели из ЛЧ этого сезона уже на стадии 1/8 финала.