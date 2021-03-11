11 Марта 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Немец с семьей приехал в Россию ради прививки "Спутник V"

Житель Германии Штефан Хайлеман вместе с женой и детьми специально прилетел в Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Немец объяснил, что отдал предпочтение российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V", изучив информацию о нескольких препаратах, передает Regnum.

По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - ответил Фаучи.

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Немец с семьей приехал в Россию ради прививки "Спутник V"

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Теги: немец, спутник v, россия



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