Немец с семьей приехал в Россию ради прививки "Спутник V"

Житель Германии Штефан Хайлеман вместе с женой и детьми специально прилетел в Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Немец объяснил, что отдал предпочтение российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V", изучив информацию о нескольких препаратах, передает Regnum.

По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - ответил Фаучи.