Немец с семьей приехал в Россию ради прививки "Спутник V"
Житель Германии Штефан Хайлеман вместе с женой и детьми специально прилетел в Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19.
Немец объяснил, что отдал предпочтение российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V", изучив информацию о нескольких препаратах, передает Regnum.
По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".
"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - ответил Фаучи.