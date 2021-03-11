11 Марта 2021
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Политика Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области чиновники, в том числе и умершие, получат премии

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление регионального правительства о премировании госслужащих, имеющих госнаграды или поощрение президента. Если чиновник умер, деньги получат его родные, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Получить выплату могут различные госслужащие или те, кто уволен после представления к награде или поощрению. Также на деньги могут претендовать родные награждённого или поощрённого в случае его смерти, а также если такая награда "выписана" посмертно.

Сумма премии – от одного до трёх окладов. Месячная зарплата выдаётся в случае поощрения деятельности госслужащего Правительством РФ, две – если поощряет Президент, три – если вручена госнаграда. Постановление имеет обратную силу – оно распространяется на все описанные выше ситуации, произошедшие с 11 августа 2020 г.

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В Тюменской области чиновники, в том числе и умершие, получат премии

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Теги: Александр Моор, правительство Тюменской области, премия



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