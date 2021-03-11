В пожаре в частной конюшне в Первоуральске погибли семь лошадей

В Первоуральске произошел пожар в частной конюшне, в результате которого погибли семь лошадей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел сегодня ночью по ул. Толбухина. До прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяин успел вывести из огня только одну лошадь.

Как рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 10 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС Александр Смирнов, по прибытию помощи постройка уже была охвачена открытым огнем. Еще больше усугубляли ситуацию деревянные конструкции. По итогу пожар на площади 200 кв.м был ликвидирован за 50 мин - в 4.40.

Из людей при возгорании никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены три единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.