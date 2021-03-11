11 Марта 2021
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
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Секретарь тюменской "Единой России" оказался должен 20 миллионов рублей местной компании

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск компании "Автоматизированные системы связи" ("АСС") к секретарю первичного отделения №10 партии "Единая Россия" Максиму Еремееву о взыскании более 20,7 млн руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в пользу участника фирмы "АСС" Андрея Обухова в размере свыше 126,5 тыс. руб.

Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно материалам дела, вторым участником "АСС" является Михаил Троцкий. Он был признан банкротом по делу компании "Зуммер". Кредиторами стали Владимир и Елена Сорогины, а также Дмитрий Горин. Финансовый управляющий Троцкого назначил Еремеева на должность руководителя "АСС".Он перечислил более 20 млн руб. на счета кредиторов.

Согласно решению суда, руководителем Еремеев стал незаконно, поскольку является зятем Елены Сорогиной, то есть - заинтересованным лицом.

Ответчик против иска возражает. В отзыве на исковое заявление (т.2, л.д.32) он указывает, что добросовестно исполнял свои обязанности в интересах ООО "АСС" вплоть до 02.12.2020 года (даты исключения записи из ЕГРЮЛ о Еремееве М.А., как директоре ООО "АСС")

Он считает, что истинной целью иска является арест денежных средств и иного имущества, в целях причинения ему максимального вреда и создания условий, когда он не сможет выполнять обязательства перед своей семьей и третьими лицами», — говорится в решении арбитражного суда.

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Секретарь тюменской "Единой России" оказался должен 20 миллионов рублей местной компании

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Теги: Единая Россия, Максим Еремеев, Автоматизированные системы связи, АСС



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