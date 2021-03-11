Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета еще на четыре года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок на 137-й сессии МОК.

Олимпийский чемпион, который выиграл золото в составе западногерманской команды по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Монреале 1976 года, победил на перевыборах в среду, набрав 93 голоса из 94.

Бах был впервые избран президентом МОК в Буэнос-Айресе в 2013 году на восьмилетний срок. Этот срок истечет в последний день Игр в Токио-2020, 8 августа 2021 года, а его второй срок начнется сразу же после этого и завершится в 2025 году.

Судя по всему, Бах сам был удивлен произошедшим: "Для меня это ошеломляюще, учитывая множество реформ и множество трудных решений, которые нам пришлось принять, которые затронули всех нас".