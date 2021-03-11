11 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
трамвай сошел с рельсов (2021) | Фото: vk.com/chel4m3

В Челябинске трамвай сошел с рельсов

В Металлургическом районе Челябинска сегодня утром трамвай сошел с рельсов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Режим "Стихия". Вагон сошел с рельс. Водители молодцы оттянули вагон за 10 минут", - сообщили очевидцы в сообществе "Подслушано ЧМЗ".

В настоящий момент движение восстановлено.

трамвай сошел с рельсов(2021)|Фото: vk.com/chel4m3

Добавим, что в Челябинске из-за снегопада трамвайные пути оказались заметены. Для трамваев введен режим "Стихия" – они следуют по полному маршруту, но без графика и с увеличенными интервалами.

Как сообщили в Комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска, за ночь было вывезено 4 тыс. 850 тонн снега. В настоящий момент на дорогах работает 280 единиц техники. В уборке задействовано 267 дорожных рабочих.

"Сегодня основные усилия подрядных организаций направлены на устранение переметов и снежных заносов. Производится патрульная очистка, обработка опасных участков, раздвижка снежных валов для обеспечения треугольника видимости и беспрепятственного доступа к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта; также осуществляется вывоз снега, опасные участки обрабатываются противогололедным материалом", - говорится в сообщении.

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В Челябинске трамвай сошел с рельсов

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Теги: трамвай, снегопад, общественный транспорт,



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