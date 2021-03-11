11 Марта 2021
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Политика За рубежом
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

В Японии предложили блокировать Южные Курилы

Руководству Японии необходимо показать готовность заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, на которые претендует Токио, чтобы решить проблему территориального спора. Так заявил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в статье на портале Newsweek Japan.

Политолог считает, что нужно дождаться ослабления "национальной мощи" России, как это произошло в 1990-х годах. Каватао добавил, что в обозримом будущем этого не случится, поэтому Токио следует настроиться на "долгий процесс", передает Regnum.

Ранее в Кремле посоветовали не читать японские СМИ, которые пишут, что Россия якобы может отдать Японии Курильские острова после смены власти в стране.

Тем временем, по данным опроса, многие японцы приняли тот факт, что получить острова не удастся ни при каких условиях. Но находятся и те, кто призывает усилить давление на Москву или сокрушается, что острова не удалось получить раньше из-за очень мягкой политики.

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В Японии предложили блокировать Южные Курилы

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Теги: япония, южные курилы, россия



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