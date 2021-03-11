Высокинский возглавит совет по выставочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области

Экс-глава Екатеринбурга, а ныне первый заместитель главы Свердловской области Александр Высокинский возглавит совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в регионе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Вместе с ним в состав председателей совета войдут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и начальник отдела продвижения инвестиционного потенциала министерства инвестиций и развития региона Елена Скоринова.