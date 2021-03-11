Набиуллина назвала 24 региона, где могут продлить льготную ипотеку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина продолжает настаивать на том, что льготную ипотеку как антикризисную меру пора сворачивать. По плану это произойдет в июле ткущего года.

Впрочем, есть несколько регионов (точнее, 24), в которых регулятор допускает продление программы, поскольку в них не восстановился спрос на недвижимость, тогда как в других субъектах рынок уже значительно перегрелся, цены на жилье растут.

"Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить", - отметила Набиуллина в интервью "Известиям".

В число потенциальных кандидатов на продление льготной ипотеки попали Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.