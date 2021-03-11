Пациентки перинатального центра Сургута смогут пользоваться телемедициной

Пациентки перинатального центра Сургута смогут получать консультации с помощью телемедицины. В здании завершается монтаж и тестирование технологического оборудования. Конференц-зал будущего медицинского центра оснащён системами видеоконференцсвязи, которые используются для проведения телемедицинских консультаций, сообщили Накануне.RU в группе компаний "ВИС", которая является частным партнёром строительства центра.

Конференц-зал рассчитан на 120 мест. В нём будут проводить совещания и консилиумы, учебные занятия для студентов. Техническое оснащение позволяет широко использовать технологии телемедицины. Система видеоконференцсвязи включает мультимедийные приложения, позволяющие проводить удалённую диагностику пациентов и работать с документами в режиме онлайн. В помещении смонтировано 14 плазменных панелей диагональю 46 дюймов, аудиосистема, три персональных компьютера, установлено специальное программное обеспечение. Частный партнёр ГЧП-проекта, ООО "ВИС Инфраструктура" (входит в группу "ВИС"), готовит объект к приёмке специалистами государственного архитектурно-строительного надзора.

Напомним, возведение нового здания перинатального центра начались в августе 2015 г. В конце 2018 г. одна из самых главных строек округа вышла на финишную прямую, центр должен будет открыться в 2019 г., который в Югре был объявлен Годом семьи. В августе 2019 г. стало известно о заключении дополнительного соглашения о финансировании возведения центра. Всего власти округа выделят частному партнёру строительства, компании "ВИС Инфраструктура", 18 млрд руб., платёж будет "в рассрочку" – до 2024 г.

Во-первых, частному партнёру из бюджета возмещают траты на проектирование, строительство и оснащение объекта. На это власти дают 6,3 млрд руб., 2 из которых заплатили в 2016 г., 4,3 предстояло перевести в 2019-ом. Во-вторых, округ пять лет будет компенсировать затраты будут и после ввода объекта в эксплуатацию. Из бюджета на это дадут 4,6 млрд руб., платёж разобьют на пять частей, первую надо внести уже в 2020 г. В-третьих, власти Югры выделят субсидию на возмещение процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для строительства центра. Это обойдётся окружной казне в 6,3 млрд руб. Общая сумма выделенных группе компаний "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА" бюджетных инвестиций составит 18,2 млрд руб.

Добавим, во время пресс-тура для журналистов, состоявшегося в Сургуте в декабре 2018-го, стало известно, что перинатальный центр будет построен по принципу государственно-частного партнёрства и обойдётся в 14,5 млрд руб., а бюджет округа заплатит только 2 из них. Открытие комплекса запланировано на 31 марта.