Владимир Меньшов, возможно, будет баллотироваться в Госдуму

81-летний режиссер Владимир Меньшов не исключает, что будет баллотироваться в Госдуму на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в партии "Справедливая Россия – За правду", а ТАСС эту информацию также подтвердил сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин.

"Владимир Валентинович Меньшов — человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти", - отметил Прилепин.

Меньшов был "лицом" движения Захара Прилепина с основания проекта в 2019 году.