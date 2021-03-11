11 Марта 2021
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Политика В России Москва
Владимир Меньшов (2019) | Фото: youtube.com/Константин Сёмин

Владимир Меньшов, возможно, будет баллотироваться в Госдуму

81-летний режиссер Владимир Меньшов не исключает, что будет баллотироваться в Госдуму на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в партии "Справедливая Россия – За правду", а ТАСС эту информацию также подтвердил сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин.

"Владимир Валентинович Меньшов — человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти", - отметил Прилепин.

Меньшов был "лицом" движения Захара Прилепина с основания проекта в 2019 году.

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Владимир Меньшов, возможно, будет баллотироваться в Госдуму

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Теги: владимир меньшов, выборы в госдуму, справедливая россия - за правду, захар прилепин



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