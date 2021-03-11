Контрабанду леса на сумму более 1 млрд рублей в Китай выявили в Иркутской области

В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду леса на сумму более 1 млрд рублей.

Задержаны семь человек, их обвиняют в создании преступного сообщества.

По версии следствия, за период с 2018 по 2020 год они совершили восемь особо тяжких преступлений, которые связаны с контрабандой в Китай лесоматериалов общим объемом более 92 тыс. куб. метров.

Кроме того, задержанных подозревают в ряде других "тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины", пишет Regnum.

В августе прошлого года была выявлена схема контрабанды леса в Китай из Иркутской области на 873 млн рублей. Местная ОПГ регистрировала в Иркутске фиктивные компании и заключала большое количество контрактов с китайскими фирмами.

В январе 2020 года в Приморье была разоблачена ОПГ, вывозившая лес в Китай. Ущерб составил почти 500 млн рублей.