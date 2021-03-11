Марина Литвинович пообещала баллотироваться в Госдуму, если ее выгонят из ОНК

Правозащитница Марина Литвинович, отстраненная от работы в Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), решила баллотироваться в Госдуму. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Я уже много лет занимаюсь общественной и политической деятельностью и буду продолжать это делать в любом случае. Если перестану быть членом ОНК, пойду в Государственную Думу баллотироваться. А что? Если меня лишают возможности помогать заключенным, пойду представлять людей в парламенте, защищать их права. Я в любом случае продолжу свою деятельность, если не в ОНК, то в другом месте. Да, я сознательно обостряю ситуацию: пусть те, кто принял решение о моем исключении решают - что им хуже - Литвинович- депутат или Литвинович - член ОНК", - написала активистка.

Напомним, ранее большинство членов ОНК проголосовало за исключение Литвинович, ей вменяют разглашение данных о заключенных, нарушение тайны следствия, распространение недостоверных данных и т.д.

Пока что Литвинович ожидает решения совета ОНК. Тем временем, в ее поддержку в сети появилась петиция, которую подписали уже более 14 тыс. пользователей. Авторы петиции напоминают, что во многом благодаря именно Литвинович СМИ и общественность узнавали и узнают о состоянии задержанных по многим громким делам, например, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, актера Михаила Ефремова, экс-директора ФСИН, а также так называемые "сахаровские арестанты" – участники акций 23 и 31 января, помещенные в центр содержания иностранных граждан в Сахарово (Московская область).

В эфире "Эха Москвы" Литвинович рассказала, что пока не думала, от какой партии могла бы баллотироваться, но если ее "попросят" из ОНК, то она проведет такие переговоры или вообще пойдет на выборы как самовыдвиженец.