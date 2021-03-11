"Бабушка довольна": Депутат екатеринбургской думы подарил труженице тыла душевую кабинку

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил 92-летней труженице тыла душевую кабинку. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Татьяна Андреева имеет частный дом на Уралмаше и сейчас уже плохо видит и слышит. Всю свою жизнь пенсионерка проработала медсестрой в больницах, а сейчас сама стоит на учете с III группой инвалидности.

"Хотя бы минимальные удобства ей просто необходимы, - заявил депутат. - Душевую кабинку быстро купили и доставили. Немного повозились с установкой, так как нужно было подготовить помещение и подключить к коммуникациям. Но сделали все хорошо. Бабушка довольна. Желаю Татьяне Савельевне долгих лет жизни и крепкого здоровья!"

Напомним, что на днях депутаты Екатеринбурга официально создали медицинскую фракцию в городской думе. Инициатором стал Алексей Вихарев, который и до этого занимался благотворительностью, закупая для медучреждений города оборудование и необходимые препараты.