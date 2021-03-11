"Бабушка довольна": Депутат екатеринбургской думы подарил труженице тыла душевую кабинку

11 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Душевая кабина (2021) | Фото: Алексей Вихарев

"Бабушка довольна": Депутат екатеринбургской думы подарил труженице тыла душевую кабинку

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил 92-летней труженице тыла душевую кабинку. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Татьяна Андреева имеет частный дом на Уралмаше и сейчас уже плохо видит и слышит. Всю свою жизнь пенсионерка проработала медсестрой в больницах, а сейчас сама стоит на учете с III группой инвалидности.

Труженица тыла Татьяна Андреева(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Хотя бы минимальные удобства ей просто необходимы, - заявил депутат. - Душевую кабинку быстро купили и доставили. Немного повозились с установкой, так как нужно было подготовить помещение и подключить к коммуникациям. Но сделали все хорошо. Бабушка довольна. Желаю Татьяне Савельевне долгих лет жизни и крепкого здоровья!"

Душевая кабина(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что на днях депутаты Екатеринбурга официально создали медицинскую фракцию в городской думе. Инициатором стал Алексей Вихарев, который и до этого занимался благотворительностью, закупая для медучреждений города оборудование и необходимые препараты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Бабушка довольна": Депутат екатеринбургской думы подарил труженице тыла душевую кабинку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вихарев, душевая кабинка, труженица тыла, депутат гордумы, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети