11 Марта 2021
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Танк Т-14 «Армата» (2015) | Фото: Олег Яковлев/РБК

Уралвагонзавод начал подготовку техники к Параду Победы

Первая группа из 8 специалистов Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) отправились на подмосковный полигон в Алабино для подготовки техники к Параду Победы 2021 года. Чуть позже к ним присоединятся другие сотрудники предприятия, сообщает пресс-служба УВЗ.

В целом в состав бригады войдут около 30 человек: это порядка 20 специалистов управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции, а также 6 механиков-водителей сборочного цеха и 2 конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). В задачи уралвагонзаводцев входит техобслуживание танков Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

В подготовке техники к 9 мая специалисты управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода участвуют уже 14-й раз подряд, с 2008 года. Для работы на Парадах Победы сформирована спецбригада, в состав которой входят универсальные специалисты разных профессий самого высокого класса. Каждый из них может не только провести диагностику, техобслуживание, но и в кратчайшие сроки устранить какую-либо неисправность. Большинство специалистов - с опытом: например, для руководителя Сергея Столярова это уже 8-й Парад Победы. Ежегодно в "парадную" бригаду включают и молодежь: в этом году 8 новичков.

В задачи уралвагонзаводцев входит разгрузка машин, диагностика, сезонное и техническое обслуживание: замена масла, промывка фильтров, контроль позиций, обкатка и т.д. Техническое обслуживание танков проводится ежедневно после каждой репетиции. Также осуществляется консультирование экипажей. В спектр работы входят и мероприятия по так называемому "одеванию" и "обуванию" техники: установка дополнительной динамической защиты на борта и грузонесущих резинополимерных пластин на гусеницы танков, для того чтобы уберечь от повреждений столичный асфальт и брусчатку Красной Площади.

Бригада будет работать до 9 мая, но некоторым заводчанам придется остаться в Алабино до сентября: они будут готовить танки Т-72Б3 для "Танкового биатлона".

"Парад Победы – это особенное для нас мероприятие: почетное и ответственное. Наши танки – одни из лучших в мире, и мы должны представить их достойно на событии такого масштаба. Значимым моментом нашей работы является и консультирование экипажей", – отмечает руководитель бригады специалистов Уралвагонзавода Сергей Столяров.

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Уралвагонзавод начал подготовку техники к Параду Победы

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Теги: Уралвагонзавод, Парад Победы, техника



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