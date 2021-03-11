СМИ: Полковник ФСБ Черкалин рассчитывает на минимальный срок

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина поступило в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Дата первого заседания пока не назначена. Напомним, полковник обвиняется в получении крупной взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает "Коммерсантъ", дело предполагается рассмотреть без судебного следствия в особом порядке. Ранее Черкалин не только полностью признал свою вину, но и дал показания на своего бывшего руководителя. По данным издания, чекист рассчитывает получить минимальный срок.

Напомним, уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

При этом сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

Также сообщалось, что Черкалин годами "крышевал" банковскую сферу. СМИ опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".