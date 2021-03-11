В Челябинской области заведующую школьной столовой будут судить за хищение 1,3 млн рублей

Заведующую школьной столовой на Южном Урале будут судить по обвинению в хищении свыше 1,3 млн рублей, собранных на питание с родителей обучающихся, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017-2020 гг. заведующая столовой МОУ "Фершампенуазская средняя школа" похитила денежные средства, собранные с родителей за питание учащихся, в сумме свыше 1,3 млн руб.

Имущество обвиняемой и ее родственника арестовано. Дело направлено в суд.