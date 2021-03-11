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Заседание суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной (2020) | Фото: Накануне.RU

В суде по делу Каторгиной допросили покупателя "Ауди"

Сегодня, 11 марта, в Свердловском областном суде продолжился процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной.
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Напомним, на скамье подсудимых находятся Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова. Как считает следствие, именно они жестоко расправились с Ксенией в октябре 2019 года, когда та отправилась на сделку по продаже своего автомобиля Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело.

Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 350 тыс. руб. В салоне были найдены замытые пятна крови. Через несколько дней, 15 октября, тело хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе. А вскоре по подозрению задержали Федоровича, Меньшикову и Ахметвалиева.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня по видеосвязи из Челябинска выступил свидетель Дамиль Шарафутдинов. Он рассказал о событиях 11 октября 2019 года. По его словам, он занимался скупкой автомобилей, и в тот день к ним подошли мужчины и предложили купить "Ауди". Он проверил документы, включая паспорт и права. Затем был оформлен договор купли-продажи, и продавцы уехали.

"За 350 тыс. Деньги отдали наличными", - уточнил Шарафутдинов. После этого, по его словам, он сдал машину перекупщикам.

Ксения Каторгина(2019)|Фото: vk.com

Подсудимый Федорович спросил, рассматривал ли тот салон авто во время сделки и кто именно продавал автомобиль. Шарафутдинов ответил, что это были двое мужчин, а девушка находилась в салоне. После этого Федорович эмоционально закричал, что вопросов у него больше нет.

Однако спустя пару минут он вновь стал спрашивать, для чего скупщик садился за руль и кем была перепродана машина. Тот ответил, что не помнит. Тогда Федорович стал требовать допросить напарника покупателя. Судья Александр Ладин заявил, что его уже допрашивали, а сегодня допрашивают Шарафутдинова.

"Есть порядок, и я требую его соблюдения. А иначе будут воздействия", - предупредил Федоровича Ладин.

Далее были зачитаны показания Шарафутдинова, который тот давал во время следствия. Выяснилось, что он снимал продавцов на видео, так как они показались ему подозрительными. Следов крови в машине он не заметил, а затем продал ее своему знакомому за 500 тыс. руб.

Затем Шарафутдинов узнал из новостей о пропаже девушки на таком же автомобиле. А вскоре к нему пришли из полиции. Машина была найдена и изъята.

Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной(2019)|Фото: Накануне.RU

Далее в суде предложили огласить показания мужчины, который купил авто у Шарафутдинова. Оказалось, что он уехал на ПМЖ в Москву и не может присутствовать в суде. Но подсудимые и их адвокаты выступили резко против. "Он же не умер в конце концов!" - закричал Федорович.

Судья согласился и вынес решение допросить перекупщика лично или по видеосвязи, когда это станет возможно.

"Я разговариваю лучше, чем эти барыги", - неожиданно выругался Федорович и немедленно получил замечание.

Затем он стал требовать вызвать в суд некую сотрудницу полиции, которая может что-то пояснить по другому делу - о вымогательстве у матери Меньшиковой. Судья отказал. "Очевидцем, имеющим отношение к данному делу, она не является", - пояснил Ладин.

Заседание отложили до завтра. Будет продолжен допрос свидетелей.

Напомним, на прошлом заседании были опрошены другие свидетели – подруги Ксении и мужчина, который сдал подсудимым квартиру в аренду.

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В суде по делу Каторгиной допросили покупателя "Ауди"

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Теги: Каторгина, убийство, дело, суд, Федорович



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