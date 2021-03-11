11 Марта 2021
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Экономика В России
Настя Ивлеева (2018) | Фото:instagram.com/_agentgirl_

СМИ: с российских блогеров захотели получать налоги

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые получают доход от рекламы, используя такие платформы, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и прочие.

Инициатива принадлежит Минцифры. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, проект которого должен быть подготовлен к середине текущего года. Инициатива позволит нарастить поступления от деятельности российских блогеров в бюджет.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только российские видеоблогеры заработали около 18 млрд руб.

Тем временем, в России предлагается ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, согласно которой россияне с доходом меньше 17 тыс. руб. в месяц будут освобождены от уплаты подоходного налога. НДФЛ остальных граждан будет зависеть от размера годового дохода.

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СМИ: с российских блогеров захотели получать налоги

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Теги: налоги, блогеры, соцсети



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