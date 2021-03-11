Госдеп не исключил новые санкции против "Северного потока-2"

Американские власти продолжают изучать возможности применения дополнительных ограничительных мер в отношении трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, новые санкции возможно будут ведены "в перспективе". Таким образом, глава внешнеполитического ведомства США не уточнил, когда ограничения могут быть приняты.

Блинкен при этом отметил, что проект является экономической и стратегической угрозой для Украины и Польши, пишет "Коммерсант".

Ранее конгрессмены обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав объяснений, почему Вашингтон до сих пор не ввел санкции против компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток – 2".