Социальные пенсии могут проиндексировать на 3,4%

Министерство труда России предложило с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии.

Как ожидается, они вырастут на 3,4%, говорится в проекте на портале правовых актов. Индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пожилых людей за прошедший год. С 1 апреля средний размер социальной пенсии составит 10 тыс. 183 руб.

Как сообщалось, власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но правительство делает все возможное для роста.