Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора о замедлении трафика

В соцсети Twitter сообщили, что обеспокоены попытками заблокировать и ограничить "общественную дискуссию в интернете".

В компании отрицают обвинения Роскомнадзора в том, что на платформе распространяется запрещенный контент, пишет "Коммерсант".

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.