11 Марта 2021
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Общество В России
пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

В России детские выплаты будут предоставлять в зависимости от дохода семьи

Размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума.

Если размер дохода на одного члена семьи, рассчитанный с учетом выплаты в 50%, не превышает прожиточного минимума, то назначается выплата в 75%. Если же при такой выплате доход на каждого члена семьи все равно не превышает прожиточный минимум, то размер выплаты составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону, сообщает НТВ.

Ранее просемейные организации направили открытое письмо президенту, председателю Правительства, депутатам обеих палат парламента, членам Общественной палаты РФ, детскому омбудсмену с просьбой принять федеральный закон о статусе многодетной семьи. Об этом сообщает Всемирный русский народный собор.

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В России детские выплаты будут предоставлять в зависимости от дохода семьи

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Теги: детские выплаты, семьи, Путин



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