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Спорт В России
Артем Дзюба (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Зенит&quot;

Дзюбу вызовут на предстоящие матчи российской команды

Исключенный ранее из состава сборной России футболист "Зенита" Артем Дзюба будет вызван на ближайшие матчи российской команды.

Как сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов, Дзюба останется капитаном, сообщает "РБ Спорт".

Напомним, Дзюба был лишен капитанской повязки.

Это произошло после того, как общество взбудоражила новость об интимном видео футболиста сборной России Артема Дзюбы. Главный тренер национальной команды объявил об отстранении спортсмена от нескольких матчей, а в сети многие начали травить Дзюбу. В то же время, многие начали поддерживать футболиста.

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Дзюбу вызовут на предстоящие матчи российской команды

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Теги: Дзюба, футбол



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