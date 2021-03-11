Решетников: Прорабатывается вопрос демпфера на растительное масло

Минэкономразвития выступил за введение демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла.

Речь идет о введении плавающей пошлины в 70% от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и $0,9-1 тыс. за тонну. Механизм разрабатывается по аналогии с демпфером в зерне, сообщает ТАСС.

Демпфер стал системной мерой, которую вводят для отсечения мировой волатильности на продовольственном рынке. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, простого увеличения пошлины (с 15 февраля по 1 марта – 25 евро за тонну, с 1 марта по 1 июля – 50 евро за тонну) оказалось недостаточно.