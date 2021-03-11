"Аэрофлот" отчитался об убытке по итогам 2020 года

По итогам 2020 года чистый убыток группы компаний "Аэрофлот" превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. в 2019 году.

Как говорится в финансовой отчетности, выручка авиакомпании упала на 55,4%, до 302 млрд руб. Общий долг группы за год увеличился на 31,1% и составляет 751,9 млрд руб.

Ранее "Аэрофлот" снова выступил с инициативой, которая в теории должна сократить расходы перевозчиков. И даже пассажиров, но только если у них есть современные смартфоны или компьютеры. Речь о платной регистрации на рейсы в аэропортах.

В "Аэрофлоте" пояснили эту инициативу тем, что сейчас регистрация в аэропорту включена в тариф, который оплачивает пассажир.