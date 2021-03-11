Центробанк России прогнозирует снижение годовой инфляции в апреле

В январе-феврале текущего года годовая инфляция в России достигла своего "локального пика" и в ближайшее время начнет снижаться.

Как следует из материалов регулятора "О чем говорят тренды", в апреле инфляция снизится "вследствие эффекта низкой базы". Отмечается, что "текущий уровень инфляционного давления с поправкой на действие разовых и временных факторов находится несколько выше 4%".

Ранее Банк России объявил, что ошибся с прогнозами – инфляция в начале 2021 года растет большими темпами, чем обозначенные в прогнозе регулятора.

В ЦБ РФ считают, что цены растут из-за ситуации на мировых рынках, а также из-за ослабления рубля. И эти факторы могут оказывать продолжительное влияние.