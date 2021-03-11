Военнослужащий ЛНР получил ранение при обстреле украинскими силовиками

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о ранении военного при обстреле силовиками Украины.

Пострадавшего отправили в лечебное учреждение. По данным Филипоненко, за последние сутки Киев четыре раза нарушил режим прекращения огня. Пресс-служба Минобороны Украины сообщила о четырех провокациях со стороны ЛНР. Там отметили, что не открывали огонь в ответ, пишет Коммерсант.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Глава российской делегации Дмитрий Козак сообщил, что советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам.