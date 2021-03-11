Работники тагильской "скорой" выйдут на протестную акцию к Администрации президента

Активисты тагильской «скорой» готовятся к акции протеста в виде одиночного пикетирования в Москве. Ожидается, что акция пройдет 12 марта у Администрации президента. Об этом сообщили в профсоюзе "Действие".

Председатель первички профсоюза "Действие" на скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников заявил: «Нам важно, чтобы нас услышали. Мы несколько раз общались с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, пробивались на встречу к губернатору Евгению Куйвашеву, получали от них море обещаний. Правда, по итогу городскую службу скорой помощи, «под соусом» мнимой необходимости обновления автопарка, все же отдали в руки частника. 150 сотрудников получили «выбор без выбора». За рекордные деньги закупили уже давно изжившие себя «ГАЗели» с дешевым оборудованием и все это на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране. Наша цель – не дать областному правительству спустить ситуацию на тормозах».

Напомним, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом. Закупку пытались обжаловать, но УФАС не нашла каких-либо нарушений. Между тем, общественная организация "Родительское всероссийское сопротивление" заявила о возможных признаках мошенничества при заключении контрактов по аутсорсингу "скорых" у РТ "Социальная сфера". Активисты, изучив документацию, заподозрили хищения на 1 млрд руб. на уплате НДС.