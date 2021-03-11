Свердловчане голосуют за благоустройство территорий: какие новые проекты отобраны и что уже удалось сделать

800 тыс. свердловчан отобрали 55 общественных территорий для благоустройства в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Количество голосовавших оказалось в два раза больше, чем на начальном этапе. Накануне.RU узнало о том, какие площадки жители назвали приоритетными, какие плюсы несёт нацпроект для региона и какие проекты свердловским властям уже удалось реализовать ранее.

Всего на суд общественности было вынесено более 160 площадок для реконструкции в 2022 г., отобрано было 55, и в список претендентов на первоочередное благоустройство вошли:

набережные в Волчанске и Дегтярске;

аллея по улице Свердлова в Ирбите;

сквер на улице Гагарина в Камышлове;

парк "Прометей" в Качканаре;

сквер "Сказки А.С. Пушкина" в Алапаевске;

Молодежная аллея в Нижней Салде;

Солнечные аллеи и парк "Преображенский" в Екатеринбурге

и другие.

В общей сложности на реализацию проектов в 2022 г. власти региона и муниципалитетов собираются потратить свыше 190 млн руб., а общий объем финансирования благодаря вливаниям из федерального бюджета предусматривает более 1,7 млрд руб.

"Именно участие Свердловской области в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с софинансированием средств федерального бюджета позволило благоустроить, начиная с 2019 г., 236 объектов, в том числе 119 дворовых и 117 общественных территорий. С учетом ранее реализованных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области" и всех уровней финансирования, благоустроено больше 700 территорий", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Так, согласно голосованию, в следующем году в уральской столице стартует благоустройство сразу двух территорий: "Солнечные аллеи" в микрорайоне Солнечный и парк "Преображенский" в Академическом районе.

Участок проектирования общественных пространств "Солнечные аллеи" расположен в 12 км от центра Екатеринбурга в Чкаловском административном районе - в южной части города на территории комплексного развития жилого района "Солнечный". В настоящее время участок свободен от застройки и древесной растительности, а по территории проектирования проходят инженерные сети: электрические кабели, кабель связи, водопровод и бытовая канализация. Однако уже в следующем году в Солнечном стартует строительство "Первого этапа", в котором планируется разместить объекты Культурно-образовательного кластера. Это открытое общественное пространство является связующим звеном формирования единого архитектурно-градостроительного образа местности, а функциональное, ландшафтно-рекреационное наполнение проекта позволит дополнить и расширить коммуникационную и общественную значимость объектов кластера: ЦХиЭГ, школы, ДОУ и УКХ.

Реализация второго это подразумевает объединение крупного зеленого ядра в центре уже существующего района со структурой линейных парков в образовательном кластере "Первого этапа". Появление этого пространства поддержит основную концепцию района, а именно размещение различных центров притяжения населения вдоль зеленый пешеходной оси. Помимо этого проект обеспечит пешеходную связь уже построенных жилых блоков до новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе детского сада в строящемся квартале №2.

Тут стоит отметить, что именно микрорайон Солнечный назвал лучшим по соотношению цена-качество вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, произошло это в ходе его недавнего визита на Средний Урал.

Парк "Преображенский" располагается в юго-западной части Екатеринбурга, в активно развивающемся жилом районе "Академический". На данный момент объекты культуры и притяжения равномерно распределены по всей застроенной территории и представлены различными кафе, магазинами, клубами и площадками для отдыха и спорта. По задумке дизайнеров, главными идеями проекта стали: интерактивное взаимодействие посетителей с парком, медиа-технологии, которые смогли бы стать центром притяжения, а также создание личного пространства для отдыха горожан.

В непосредственной близости с парком находятся торговые центры, школы, ДДУ и медицинские учреждения. После реализации второй очереди развития района Академический, парк окажется фактически в центре сформированной планировочной структуры, обеспечивая одинаково удобный доступ для всех жителей района.

В Ирбите выбирали приоритетный объект благоустройства из таких территорий как Аллея по улице Свердлова и парк имени 40-летия Комсомола. Всего в ходе голосования за ту и другую территории было отдано 4573 голоса, из которых 2631 голос – за аллею по улице Свердлова, а 1942 – за парк 40-летия комсомола. В администрации города при этом отметили, что зачастую результаты подобного голосования определяют не сроки, а лишь очередность реализации проектов, так как работы по их воплощению в жизнь начинаются раньше намеченного срока. На фото - проект-победитель:

В Качканаре голосование проводилась по четырем площадкам: парк "Строитель", парк "Прометей", зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища города Качканар (2 этап), общественная территория 11 микрорайона города Качканар. В итоге в голосовании победил парк "Прометей":

А проект реконструкции сквера на улице Гагарина в Камышлове выглядит так:

В Волчанске и Дегтярске обновят набережные:

Тут стоит рассказать о уже воплощенных в жизнь проектах. В сентябре 2020 года мы писали о том, как прошла реконструкция центральной городской площади в Верхотурье. В открытии принимали участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев (сейчас занимает должность полпреда президента РФ в УрФО) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Во время рейтингового голосования за реконструкцию именно этого объекта свои голоса отдали 75% горожан. Общий объем финансирования проекта составил 196 млн руб., часть из которых – 54 млн – муниципалитет получил в качестве гранта за победу в 2019 году во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом Минстроем России. Общественная территория находится в центре Верхотурья, неразрывно связана с его историей и является своеобразным брендом города, привлекает к себе внимание не только местных жителей, но и туристов.

А в Нижнем Тагиле 16 октября прошлого года на месте бывшего заброшенного пустыря торжественно открыли экопарк на Муринских прудах. На проект было выделено более 83 млн руб. из федерального бюджета в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Также по 6 млн потратили из городского и регионального бюджетов.

Это только некоторые примеры того, что удалось свердловским властям осуществить в минувшем году по нацпроекту. В министерстве ЖКХ рассказали, что главным плюсом национального проекта "Жилье и городская среда" является софинансирование со стороны федерального бюджета. Если территория благоустройства входит в нацпроект, то около 93% на его реализацию предоставят именно федеральные власти.

Общее финансирование в Свердловской области в рамках госпрограммы составляет 2 млрд 121 млн 797,3 тыс. руб. в 2021 г. и по 1 млрд 721 млн 520,3 тыс. руб. в 2022-23 гг..Софинансирование из средств областного и местного бюджетов на 2021 гг. – 200 млн 227,8 тыс. руб. (9,4%) и по 190 млн 404,5 тыс. руб. на 2022-23 гг., что составляет 11,1% от общей суммы. При этом объемы расходов ежегодно уточняются после принятия соответствующих правовых актов РФ и региона. Сумма также может измениться в зависимости от результатов голосования Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и увеличиваться за счет финансирования со стороны иных источников.

Следующий этап конкурса пройдет с 26 апреля по 30 мая: за это время жители Свердловской области смогут не только помочь утвердить эскизны, но и привнести свои идеи в проект. В этом свердловчанам помогут волонтеры, которые будут работать в торговых центрах, МФЦ и многих других общественных местах. Каждый из них будет обеспечен планшетом для голосования с мобильным приложением. С их же помощью уральцы смогут зарегистрироваться на единой платформе и отдать свой голос самостоятельно лишь по номеру телефона. Набор волонтеров уже стартовал и продлится до 22 марта включительно.