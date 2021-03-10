Путин поручил правительству за месяц подготовить единый план по развитию Арктики

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить единый план по развитию Арктики, сообщает ТАСС.

"Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок",— сказал президент на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что этот вопрос чрезвычайно важен и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы.

Напомним, в октябре 2020 года Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.