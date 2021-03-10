11 Марта 2021
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Школьницы избили сверстницу в Березниках (2021) | Фото: vk.com/tnt_berezniki

В Березниках школьницы толпой избили сверстницу за то, что та не дала сфотографировать себя в туалете

В Березниках школьницы избили сверстницу за то, что та не разрешила снимать себя в туалете. Об этом сообщает местный телеканал "ВЕРХНЕКАМЬЕ-ТВ" (ТНТ-Березники").

По информации канала, семь человек затащили девочку за гаражи, поставили на колени, заставили извиняться. Потом начались избиения. Девочку таскали за волосы, пинали ногами и забрасывали снегом. Все издевательства школьники снимали на видео.

Конфликт начался из-за того, что одна из девочек попыталась снять пострадавшую на видео в школьном туалете. Девочка не позволила, оттолкнула обидчицу и та решила отомстить таким образом.

Инцидент произошел 4 марта. Скандальное видео кидали друг другу, его заметила одна из родительниц. Сейчас видеозапись изучают полицейские. По данному факту проводится поверка, по итогам которой будет принято решение.

Проверку проводит и руководство школы №1, где учатся подростки. С каждым школьником была проведена беседа.

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В Березниках школьницы толпой избили сверстницу за то, что та не дала сфотографировать себя в туалете

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Теги: избили школьницу, драка, избили девочку, Березники, школа №1



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