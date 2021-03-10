"Вопрос закрыт". Мишустин доложил Путину, что средства штрафа от "Норникеля" поступили в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил Путину, что вопрос с выплатой штрафа за ущерб окружающей среды от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, закрыт, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано во время совещания, которое глава государства провел сегодня с членами правительства.

"Я хотел бы сегодня доложить, что, по информации Минфина РФ, поступили все средства штрафа компании "Норильский никель". Компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел доложить вам, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт", - сказал глава кабмина.

Ранее среду компания сообщила, что полностью оплатила 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Еще свыше 684 млн руб. направлены в бюджет Норильска – это компенсация за вред почвам.

Напомним, изначально "Норникель" не согласился с начисленным штрафом (расчетом его занимался Росприроднадзор). Тогда ведомство подало в суд, который и решил в середине февраля, что правда на стороне Росприроднадзора.