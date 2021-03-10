В Пермском крае отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет будет снят с 1 апреля, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Обязательный карантин в две недели сохраняется для иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих в Прикамье на заработки. Ранее эта мера распространялась и на иностранных студентов.

Еще одно послабление - в образовательных организациях разрешили проведение любых мероприятий, при условии, что они будут проходить исключительно в группах или классах, в отсутствие посторонних лиц, в том числе детей из других групп и классов.

В общественном транспорте будет усилен контроль за ношением масок.